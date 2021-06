Iransk talsmand er rasende på USA: Det er ulovligt. En tyrannisk fremfærd

Joe Bidens regering blokerede tirsdag en række hjemmesider med tilknytning til Iran, oplyser amerikanske og iranske embedsmænd. Det skete, netop som forhandlingerne om at genetablere en international atomaftale så ud til at nærme sig en fælles beslutning.

USA blokerede hjemmesiderne, få dage efter at Iran afholdt det valg, der betød, at Ebrahim Raisi bliver landets næste præsident. Raisi har tidligere været chef for Irans domstole og er en nær allieret af præstestyrets øverste leder. USA har beskyldt Raisi for krænkelser af menneskerettighederne og har indført sanktioner, der kun lige akkurat gør det muligt at kommunikere med ham på officielt niveau.