»Det her er dramatisk«: Russisk og britisk flåde rager uklar

Nyheden var dramatisk: En britisk destroyer, ’HMS Defender’, sejlede onsdag 3 kilometer ind i russisk territorialfarvand i Sortehavet, ikke langt fra Krim-halvøen. Et russisk krigsskib svarede igen med varselsskud, og et russisk bombefly smed fire fragmentationsbomber et stykke foran det britiske skib. Først da vendte det rundt og forlod russisk farvand.

Meddelelsen var bemærkelsesværdig og uventet, siger to militæreksperter – og den vidner om, at Krim fortsat er et sprængfarligt emne i forholdet mellem Rusland og Nato og et af de steder, hvor en egentlig konflikt mellem Rusland og Nato måske kan blusse op.

Rusland annekterede Krim-halvøen fra Ukraine i 2014, men overtagelsen er aldrig blevet anerkendt af Vesten, der fortsat ser Krim som ukrainsk.