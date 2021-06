Hun kan redde Löfven, og prisen har hun allerede klar

Sverige har taget et stort skridt væk fra et rigsdagsvalg i utide, efter at Centerpartiets leder, Annie Lööf, har droppet det krav, som i mandags førte til, at regeringen tabte en tillidsafstemning i Riksdagen.

Det vurderer Drude Dahlerup, professor emerita i statskundskab ved Stockholms Universitet, og mangeårig iagttager af svensk politik.