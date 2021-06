Civile afghanere griber til våben i kamp mod Talibans fremmarch

Tusinder af civile afghanere har grebet til våben for at hjælpe til i kampen mod Taleban.

De vil støtte Afghanistans væbnede styrker, som tilsyneladende har brug for hjælp til nedkæmpe den islamistiske bevægelse, i takt med at internationale styrker fra Nato-missionen i landet - herunder fra Danmark - trækker sig ud.

I løbet af de seneste tre dage er flere politiske partier og afghanske politikere begyndt at mobilisere deres støtter. Håbet er at forhindre Taleban i at overtage kontrollen over flere områder i landet.

Ghulam Rabbani, en lokalpolitiker fra den nordlige Kunduz-provins, fortæller, at han har fundet sin pistol frem. Han vil hjælpe med holde Taleban ude af provinsens hovedstad.

»Vi vil vise vores støtte til sikkerhedsstyrkerne og kæmpe for vores ære, identitet, frihed og rettigheder, siger han.

Mobiliseringen af de civile er begyndt, efter at Taleban-oprørere over de sidste uger har overtaget kontrollen over det ene område efter det andet. De har tvunget regeringsstyrker til enten at flygte eller at overgive deres våben og udstyr.

Taleban advarer afghanerne mod at gribe til våben. Gruppen vil være ’bestemt’, når den møder bevæbnede folk, lød det onsdag.

Mindst 68 distrikter er blevet overtaget af Taleban siden 1. maj. Det var her, at USA og Nato-tropper officielt begyndte at trække sig ud af landet.

Tirsdag forlod de sidste danske soldater Afghanistan efter cirka 20 år til stede i landet. Samme dag tog Taleban kontrol over Afghanistans vigtigste grænseovergang til Tadsjikistan, Shir Khan Bandar.

Taleban hævder selv at have kontrol med mindst 87 af landets 421 distrikter.

ritzau