43 meldes dræbt i luftangreb mod marked i etiopisk region

Mindst 43 mennesker blev dræbt i et luftangreb mod landsbyen Togoga i Etiopiens krigsplagede region Tigray tirsdag.

Det oplyser en lægekilde til nyhedsbureauet Reuters onsdag.

Kampe mellem oprørere og regeringsstyrker er de seneste dage blusset op nord for regionshovedstaden Mekelle.

Talsmand for det etiopiske militær oberst Getnet Adane vil hverken be- eller afkræfte hændelsen.

Han siger, at luftangreb er en ofte anvendt militærtaktik, og at regeringen ikke retter angrebene mod civile.

Tirsdagens luftangreb ramte et marked omkring klokken 13.00 lokal tid. Det fortæller en kvinde, hvis mand og toårige datter blev såret.

»Vi så ikke flyet, men vi hørte det«, siger hun til Reuters onsdag.

»Da eksplosionen skete, løb alle ud. Efter lidt tid kom vi tilbage og forsøgte at hjælpe de sårede«.

Kvinden fortæller videre, at markedet var fyldt med familier. Hun så ikke nogen væbnede styrker i området.

»Mange, mange mennesker blev dræbt«, siger hun.

En officiel lægekilde, som henviser til øjenvidner og redningsmandskab, fortæller, at mindst 43 mennesker blev dræbt.

Over for The New York Times bekræfter officielle sundhedsmyndigheder i Tigray, at 43 mennesker mistede livet, mens omkring 80 andre blev såret.

Lægekilder og øjenvidner fortæller til den amerikanske avis, at der var tale om et luftangreb udført af regeringen.

Ifølge The New York Times er angrebet angiveligt det mest dødelige, enkeltstående angreb i den otte måneder lange borgerkrig.

En talsmand for premierminister Abiy Ahmed er ikke vendt tilbage på en anmodning om en kommentar fra Reuters.

Samtidig beskriver britiske BBC de aktuelle kamphandlinger som de mest alvorlige siden november, hvor Etiopiens regering hævdede at have trukket sig sejrrigt ud af konflikten.

Alligevel er kampene fortsat i større eller mindre omfang.

Siden stridighederne i Tigray brød ud mellem parterne sidste år, er tusindvis af civile blevet dræbt, og over to millioner mennesker er fordrevet fra deres hjem.

ritzau