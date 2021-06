Stor bygning styrter sammen i amerikansk strandby

En stor bygning er delvist styrtet sammen i den amerikanske strandby Miami Beach, der ligger lige ved Miami i delstaten Florida.

Det vides endnu ikke, hvad der har forårsaget hændelsen, der ifølge lokale medier har kostet mindst et menneskeliv.

Beredskabsmyndighederne i Miami-Dade County er til stede med over 80 køretøjer og får hjælp fra omkringliggende beredskaber, oplyser de på Twitter.

Bygningen ligger lige ud til stranden i bydelen Surfside i Miami Beach. Den er 12 etager høj og består af mere end 100 lejligheder, skriver den lokale avis Miami Herald. Bygningen er fra 1981.

Den er styrtet sammen ved 01.30-02-tiden om natten torsdag. Vidner siger, at de hørte et højt brag og at det føltes som et jordskælv, da den delvise sammenstyrtning skete. Bygningen var ved at blive renoveret, da ulykken ramte.

Den lokale fjernsynsstation har bragt billeder af brandmænd, der er sat ind for at lede efter mennesker i det delvist sammenstyrtede højhus.









Ritzau og Politiken