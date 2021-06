Store EU-lande vil koordinere coronaindsats med fælles karantæne

De to store EU-lande Frankrig og Tyskland ønsker koordinering i EU af indrejserestriktioner, da særligt corona-varianten Delta bekymrer. Før et topmøde torsdag i Bruxelles siger Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, at hun vil tage spørgsmålet om indrejse fra tredjelande op.

»Vi er naturligvis bekymrede over Delta-varianten. Jeg vil tale for en mere koordineret tilgang, specielt i forhold til indrejse fra regioner, hvor varianten er meget udbredt«, siger Merkel ved sin ankomst i Bruxelles.

Både Tyskland og Frankrig, der støtter idéen, har eksempelvis karantæne for briter, da Delta-varianten er udbredt i Storbritannien. Det skal gælde for hele EU, mener Merkel.

Andre EU-lande, som har hungret efter turister, har givet fri indrejse for turister. Briter har blandt andet rejst ind i Portugal uden karantæne. Delta-varianten er siden blevet den dominerende i Portugal, og det samme vil ifølge viruseksperter gælde for hele EU i løbet af sommeren. Den er mere smitsom, og vaccinerne er knap så effektive imod den, særligt kan varianten give sygdom, hvis man kun har fået et stik af en vaccine, der kræver to stik.

»Vi må alle være forsigtige, da den meget omtalte Delta-variant kommer. Den spredes hurtigere end de andre varianter, og den rammer folk, som ikke er vaccineret, eller som kun har fået en dosis«, siger den franske præsident, Emmanuel Macron, på vej ind til topmødet. Han appellerer til, at flere i EU tager imod tilbuddet om at blive vaccineret.

»For mig vil det være vigtigt at diskutere, at vi koordinerer vores beslutninger i forhold til at åbne grænser til tredjelande«, siger Macron.

Præsidenten vil også have, at man kun anerkender de vacciner, som er blevet godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur.

Mette Frederiksen deler ikke ønsket

Statsminister Mette Frederiksen (S) deler ikke umiddelbart ønsket om en fælles beslutning om restriktioner.

»Den helt store bekymring nu er Delta-varianten, og der er det altså hvert enkelt land, der skal vurdere, hvilke rejserestriktioner der skal være«, siger Frederiksen.

Hun tilføjer dog, at det altid er »godt at efterstræbe enighed på europæisk plan«.

»I forhold til rejserestriktioner er jeg ret pragmatisk. Hvis der er nogle steder, hvor der er behov for det, så må vi se på det. Ellers er det grundlæggende godt, at Europa er blevet lukket op. Men det er klart, at det er mutationerne, som vi skal være opmærksomme på«, siger hun.

ritzau