Rusland advarer britisk ambassadør efter episode i Sortehavet

Ruslands udenrigsministerium har over for den britiske ambassadør protesteret mod et britisk krigsskibs »farlige og provokerende handlinger« i Sortehavet.

Hvis det gentager sig, er Storbritannien ansvarlig for de konsekvenser, det måtte få, lød beskeden til ambassadøren, Deborah Bronnert.

Ifølge den russiske regering blev der affyret varselskud fra en russisk patruljebåd, da den britiske destroyer onsdag befandt sig ud for den vestlige del af halvøen Krim. Der blev også ifølge Rusland kastet flere bomber fra et fly mod den sejlrute, som det britiske skib fulgte.

Den ukrainske halvø blev i 2014 med magt annekteret af Rusland.

Det britiske forsvarsministerium har bekræftet, at ’HMS Defender’ befandt sig ud for det vestlige Krim. Men benægter, at der blev affyret varselsskud.

ritzau