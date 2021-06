Bus ramt af stenkast: Svensk minister er i kontakt med Hækkerup

Et større efterforskningsarbejde er sat i værk i det sydlige Sverige, hvor en lang række danske biler på motorvej E65 mellem Malmø og Ystad er blevet ramt af sten eller andre genstande den seneste tid. Sagen fik torsdag Sveriges justitsminister, Morgan Johansson, til at kontakte sin danske kollega, justitsminister Nick Hækkerup (S), skriver det svenske nyhedsbureau TT.

»Jeg talte i formiddag med den danske justitsminister, Nick Hækkerup, og understregede, at jeg og de svenske myndigheder ser meget alvorligt på dette«, siger Morgan Johansson i en skriftlig kommentar til TT.

»Det er livsfarlige forbrydelser. Det ser ud til at være en eller flere slyngler, der har været i gang, og de må stoppes«.

Morgan Johansson oplyser samtidig, at svensk politis nationale operative afdeling (NOA) er blevet sat på sagen. Derudover holder politiet i Trelleborg og Ystad et øget opsyn med den berørte vejstrækning i Skåne, oplyser justitsministeren.

Svensk politi oplyste torsdag formiddag til Ritzau, at det har modtaget 54 anmeldelser om stenkast mod biler på de sydsvenske veje. Senere på dagen oplyste politiet til B.T., at der er tale om 60 anmeldelser. Langt de fleste anmeldelser handler om stenkast mod biler på motorvej E65.

Onsdag aften blev en dansk bilist dog ramt af stenkast på motorvej E6. Vejen går fra Trelleborg i det sydvestligste Skåne og nordpå mod Göteborg. Motorvej E65, der går mellem Malmø og Ystad, benyttes blandt andet af danskere, der rejser til og fra Bornholm via færgelejet i Ystad. Et af de køretøjer, der er blevet ramt af stenkast på E65, er en bus fra selskabet Bornholmerbussen, som transporterer passagerer fra København over Øresundsbroen til færgen i Ystad.

Ifølge Politiken og TV 2 Bornholm blev forruden på en bus fra Bornholmerbussen ramt af stenkast i sidste uge.

»Vi har en bus med en smadret forrude. Den blev ramt for en uge siden. Dengang troede vi, at det var et uheld. Vi var ikke opmærksomme på, at det var en seriehændelse«, siger vognmand Jørgen Andersen til Politiken.

ritzau