Red Barnet kommer med historisk stor appel

Red Barnet vil i de kommende måneder forsøge at indsamle 130 millioner dollar – svarende til 810 millioner danske kroner. Det er organisationens største appel nogensinde, skriver Red Barnet i en pressemeddelelse.

»Vi er ude for at varsle om, at vi står over for en potentiel sultkrise flere steder i verden«, siger Kristine Mærkedahl Jensen, der er souschef i den internationale programafdeling i Red Barnet.

De vurderer på baggrund af data fra Integrated Phase Classification (IPC), at 5,7 millioner børn under fem år verden over er på randen af sult, mens yderligere 13 millioner børn under 18 år står over for ekstrem mangel på mad. IPC er et internationalt initiativ, der blandt andet advarer mod hungersnød.

Det er en kombination af coronakrisen, lokale konflikter og klimaforandringer, der er årsagen til, at mange børn kan komme til at mangle mad, mener Red Barnet.

Indsamling i september

Kristine Mærkedahl Jensen fortæller, at de mange millioner blandt andet skal komme fra at finansiere humanitære kriseplaner, der endnu ikke er fuldt finansieret:

»Vi mener dog også, at der skal sættes yderligere ind. Vi er på globalt plan enige om, at coronakrisen har forværret situationen for mange af de her børn«.

Red Barnet vil også appellere til befolkninger eksempelvis ved organisationens indsamling i september, men der skal mere til.

»Det der batter er, når regeringer og det internationale samfund også reagerer. Udfordringen er at reagere nu, inden vi ser de her forfærdelige billeder, som vi har set før, i nyhederne«, siger Kristine Mærkedahl Jensen.

Ifølge Red Barnet er niveauet af sult i Syrien steget med 56 procent mellem 2019 og slutningen af 2020, mens næsten hver andet barn under fem år i Afghanistan står over for akut underernæring. Derudover er den Demokratiske Republik Congo det land i verden, hvor flest børn under fem står over for akut mangel på mad. Ifølge IPC er det 1,1 millioner børn.

ritzau