Flere meldes omkommet under tornados hærgen i Tjekkiet

Et ukendt antal mennesker har mistet livet i forbindelse med en tornado i det sydøstlige Tjekkiet torsdag.

Det oplyser redningsarbejdere.

»Vi kan desværre bekræfte, at der er dødsofre, men jeg kan ikke oplyse det præcise antal«, siger Hedvika Kropackova, som er talskvinde for en lokal redningstjeneste.

Hun tilføjer, at dødstallet formentlig vil være encifret snarere end tocifret.

Ifølge Hedvika Kropackova er det også for tidligt at komme med et præcist estimat over antal kvæstede, da nogle fortsat er fanget under murbrokkerne.

»Det første skøn lød på mellem 100 og 150 kvæstede, men det lader nærmere til at være dusinvis«, siger hun.

Dog oplyser et hospital i byen Hodonín på grænsen til Slovakiet, at det har behandlet omkring 200 tilskadekomne.

Tornadoen indtraf torsdag og har efterladt adskillige huse jævnet med jorden.

Ifølge indenrigsminister Jan Hamacek er ’adskillige kommuner blevet ramt’.

Tjekkiet har indsat hæren og får desuden hjælp af østrigske og slovakiske redningsarbejdere.

Ifølge talsperson for den regionale beredskabstjeneste Michaela Bothova er der både børn og ældre blandt de tilskadekomne.

Tornadoen medførte hagl på størrelse med tennisbolde og raserede flere byer, herunder Hodonín, hvor det ekstreme vejr også forårsagede skader på et plejehjem og byens zoologiske have.

Videoer fra Hodonín på sociale medier viser ødelagte bygninger og biler, træer, der er væltet, og flere brande.

Det tjekkiske nyhedsbureau CTK citerer borgmesteren i den lille landsby Hrusky, der ligger 15 kilometer sydvest for Hodonín, for at sige, at halvdelen af landsbyen er jævnet med jorden.

ritzau