Tysk politi skyder gerningsmand i benene efter dødelige knivangreb

Den tyske by Würzburgs midte er afspærret af politiet, efter en person har angrebet flere personer med kniv. Flere personer meldes såret og dræbt. Politiet bekræfter, at der er døde og flere sårede, men siger ikke hvor mange, En stor politioperation har været i gang, hedder det.

Et øjenvidne har filmet gerningsmanden. Det viser en sort eller farvet person med bare fødder, der er iført grå bukser og en beigefarvet trøje. I hånden holder han en kniv, der formentlig er lidt over 20 centimeter lang.

Videre på videooptagelsen kan man ifølge Bild se, hvordan folk på gaden forsøger at holde ham tilbage. Derefter kan der høres et skrig og en mand råber: »Han har lige stukket en kvinde ned«.

Der bliver kastet stole mod manden, og endnu en person – en mand – forsøger at stoppe ham med en kæp eller en stok. På et tidspunkt jagtes han af op mod 20 personer, og det er ved den lejlighed, at en politipatrulje når frem, skriver avisen.

»Vi har anholdt en mistænkt. Der er ingenting, der tyder på en anden mistænkt«, skriver politiet på Twitter og meddeler på Twitter, at der ikke er længere er fare på færde for de lokale borgere.

Angrebene fandt sted på Barbarossaplatz, en central plads i Würtzburg. Byen ligger sydøst for Frankfurt i delstaten Bayern. Den har 127.000 indbyggere.

Politiet oplyser ifølge dpa, at det modtog et alarmopkald klokken 17 lokal tid. Her lød det, at en mand helt uden grund angreb fodgængere. Politiet har foreløbig intet sagt om gerningsmandens motiv

Opdateres ...

ritzau