Tysk politi skyder gerningsmand i benene efter dødelige knivangreb mod fodgængere

En 24-årig mand har med en kniv dræbt tre personer og såret fem i den sydtyske by Würzburg i delstaten Bayern. To er alvorligt såret. Det oplyser politiet efter nogle dramatiske optrin i byens midte sent fredag eftermiddag, hvor flere forbipasserende forsøgte at stoppe gerningsmanden.

Den 24-årige var indtil for nylig patient på en psykiatrisk afdeling, fortæller Bayerns indenrigsminister, Joschim Herrmann, ifølge dpa. Men ministeren har ingen detaljer om indlæggelsen, eller om hvor længe den varede.

Et øjenvidne filmede gerningsmanden, mens han angreb. Det viser den 24-årige mand med bare fødder, der er iført grå bukser og en beigefarvet trøje. I hånden holder han en kniv, der formentlig er lidt over 20 centimeter lang. Videre på videooptagelsen kan man ifølge avisen Bild se, hvordan folk på gaden forsøger at holde ham tilbage. Derefter kan der høres et skrig, og en mand råber: »Han har lige stukket en kvinde ned«.

Der bliver kastet stole mod manden, og endnu en person – en mand – forsøger at stoppe ham med en kæp eller en stok. På et tidspunkt jagtes han af op mod 20 personer, og det er ved den lejlighed, at en politipatrulje når frem, skriver avisen Bild.

»Vi har anholdt en mistænkt. Der er ingenting, der tyder på en anden mistænkt«, skrev politiet på Twitter.

Angrebene fandt sted ved Barbarossaplatz, en central plads i Würzburg. Byen ligger sydøst for Frankfurt i delstaten Bayern. Den har 127.000 indbyggere. Politiet oplyser ifølge dpa, at det modtog et alarmopkald klokken 17 lokal tid. Her lød det, at en mand helt uden grund angreb fodgængere. Det er uvist, om manden havde et motiv til at angribe.

Opdateres ...

ritzau