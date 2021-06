USA angriber iransk støttede militsgrupper i Irak og Syrien

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

USA har søndag foretaget flere luftangreb mod iransk støttede militsgrupper i Irak og Syrien.

Avisen The New York Times skriver, at angrebene var rettet mod våbendepoter benyttet iransk støttede militsgrupper, som i de seneste uger skulle have foretaget flere angreb mod områder, hvor der opholdt sig amerikansk personel.

Det er er anden gang, at den amerikaske præsident Joe Bide har beordret et angreb i regionen. I februar angreb USA også bygninger i det østlige Syrien, som ifølge USA blev benyttet af iranske militsgrupper.