Frygten for politiet tager til i Hongkong: Nu vil kendt avis censurere sig selv

I Hongkong har netavisen Stand News vedtaget at censurere sig selv af frygt for, at avisen ellers bliver det næste medie, som myndighederne slår ned på.

I sidste uge måtte avisen Apple Daily lukke, efter at politiet havde indefrosset alle dens værdier og anklaget den for at have overtrådt Hongkongs nationale sikkerhedslov.

Stand News har ligesom Apple Daily været et af de mest populære nyhedsmedier blandt demokratiaktivister på grund af sin meget kritiske linje over for Kina og Hongkongs prokinesiske leder, Carrie Lam.