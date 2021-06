Dansk-svensk medlem af Riksdagen: Ingen normale mennesker vil have valg i Sverige nu

Der er en god grund til, at den svenske statsminister, Stefan Löfven, mandag ikke har udskrevet nyvalg i Sverige og i stedet har bedt Riksdagens formand om at føre nye regeringsforhandlinger.

For der er nærmest ingen i Sverige, der ønsker et nyvalg.

Det mener Niels Paarup-Petersen, som har danske rødder og er medlem af det svenske parlament, Riksdagen, for Centerpartiet.

»Det, der taler imod et nyvalg, er, at ingen vil have det. Ud over eventuelt Sverigedemokraterna. Alle de andre partier er egentlig ikke interesserede i det«.

»I Sverige er der faste valgdatoer. Så uanset hvad skal der også være valg om et år. Så der er ingen normale mennesker, der vil have det«, siger han.

Det betyder imidlertid ikke, at et nyvalg kan undgås. For der er utroligt mange fastlåste positioner i svensk politik i øjeblikket, der gør det svært at finde en løsning på den politiske krise, mener Niels Paarup-Petersen.

Det er Riksdagens formand, der i Sverige kaldes for talmannen, som er forhandlingsleder, når der skal dannes en regering.

Den svenske parlamentariske situation er præget af, at der er partier, der peger på den samme statsminister, men ikke ønsker at samarbejde.

Centerpartiet har hidtil stået bag Löfven. Men partiet ønsker ikke at samarbejde med venstrefløjspartiet Vänsterpartiet, hvis mandater umiddelbart skal bruges, hvis Löfven skal fortsætte som statsminister.

»Det er meget muligt, at det kan blive Löfven igen. Både vi og Vänsterpartiet kan pege på ham«.

»Men vores udgangspunkt er, at vi ikke har nogen planer om at sætte os ned og diskutere finanslov med Vänsterpartiet«, siger Niels Paarup-Petersen.

Den svenske regering med Löfven i spidsen tabte en tillidsafstemning i Riksdagen i sidste uge.

Derfor havde Stefan Löfven en frist til mandag til at oplyse, om han ville udskrive nyvalg eller gå af og forsøge at danne et nyt flertal i Riksdagen.

Mens der pågår forhandlinger om, hvem i Riksdagen der kan samle de nødvendige 175 mandaters opbakning - parlamentet har 349 medlemmer - vil den nuværende regering fortsætte som et forretningsministerium.

Regeringen, Centerpartiet, Vänsterpartiet og en af de to løsgængere i Riksdagen har tilsammen 175 mandater.

