Kina fejrer 100 år for kommunistpartiet med fokus på corona

Der var særlig fokus på Kinas bekæmpelse af corona, da landets kommunistparti mandag begyndte at fejre sin 100 år lange historie.

Præsident Xi Jinping førte an i det store bifald på Beijing’s Bird’s Nest-stadion, som markerede starten på fejringen.

Begivenheden finder sted under strenge sikkerhedsforanstaltninger, og den transmitteres ikke i tv.

Den store fest kulminerer torsdag den 1. juli, hvor kommunistpartiet markerer 100-årsdagen for stiftelsen af partiet.

Det er kommunistpartiet, som har formet og skabt det moderne Kinas historie, og som har sikret landets status som supermagt.

Ved det ekstravagante show, der indvarslede festdagene, blev landets historie og tidligere ledere hyldet - fra Mao Zedong til Xi Jinping.

Det skete på storskærme og ved omhyggeligt iscenesatte optog med hundred trompeter og hilsner fra kinesiske astronauter i rummet.

Blandt de katastrofer og politiske kriser, som landet har været igennem, og som blev forbigået i tavshed, er hungersnød, udrensningerne under Kulturrevolutionen, nedkæmpelsen af prodemokratiske studenter på Den Himmelske Freds Plads i 1989 og af prodemokratiske grupper i Hongkong.

Men det, der blev fremhævet af dansere og artister i triumftog, var teatralske genfortællinger af stiftelsen af kommunistpartiet i Shanghai i 1921 og Maos Lange March.

En særlig dedikeret hyldest blev rettet mod Kinas ’overvindelse’ af covid-19.

Præsident Xi har omhyggeligt sørget for, at pandemien, som begyndte i den centrale kinesiske storby Wuhan, er blevet en sejr for partiorganisationen og for kinesernes særlige modstandskraft.

Virusset er i dag praktisk taget væk inden for landets grænser, og landets økonomi er på vej mod genopretning. Det står i stærk kontrast til de mange nedlukninger, høje dødstal og økonomiske kriser, som har rystet verden siden begyndelsen af 2020.

Enhver form for opposition til kommunistpartiet bliver hurtigt nedkæmpet eller fjernet af statsapparatet, som fører streng kontrol med al information - navnlig på internettet.

