Sydafrika runder 60.000 dødsfald med covid-19

Sydafrika har mandag rundet 60.000 dødsfald med covid-19, på et tidspunkt hvor landet kæmper med at få styr på smittespredning med den nye Delta-variant.

Det oplyser Sydafrikas nationale institut for smitsomme sygdomme mandag på Twitter.

Ifølge agenturet er der blevet registreret yderligere 138 coronarelaterede dødsfald det seneste døgn. Det bringer Sydafrikas samlede dødstal under pandemien op på 60.038.

Derudover er yderligere 512 coronapatienter blevet indlagt på landets hospitaler, hvor i alt 11.801 nu behandles for virusset.

»Patienternes tilstand er så meget værre end under de første to smittebølger«, siger Elsabe Conradie, der er ledende overlæge på et privathospital i storbyen Johannesburg.

»De bliver meget, meget mere syge, og så mange af dem forlader aldrig hospitalet igen«, siger hun.

De seneste 24 timer er der også blevet registreret 12.222 nye smittede ud af 43.155 test. Det svarer til en positivprocent på 28,3 procent.

Tallene står i skarp kontrast til situationen i slutningen af maj, hvor Sydafrika med 59 millioner indbyggere i gennemsnit registrerede knap 4000 smittede om dagen.

Regeringen og flere forskere oplyste i weekenden, at de stigende smittetal bliver drevet frem af den yderst smitsomme coronavariant Delta, der først blev opdaget i Indien.

For at vende udviklingen har Sydafrikas præsident, Cyril Ramaphosa, genindført flere restriktioner i landet gældende fra mandag og to uger frem. De betyder blandt andet, at alle forsamlinger med undtagelse af begravelser er blevet forbudt.

Bekymrende corona-situation i hele Afrika

Sydafrika er målt i hele tal i øjeblikket det hårdest ramte land på det afrikanske kontinent i forhold til antal smittede og døde.

Tager man befolkningens størrelse i betragtning har kun Namibia og Tunesien registreret flere døde med covid-19 den seneste uge. Det viser tal fra statistikbanken Statista.

Situationen bliver ikke hjulpet af, at Sydafrikas vaccineudrulning er kommet langsomt fra start. Kun 2,7 millioner ud af landets 59 millioner indbyggere har således fået mindst et stik mod coronavirus.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har på det seneste advaret om, at coronasituationen i hele Afrika er meget bekymrende, da smitten er stigende flere steder.

Samtidig har mange lande dårlig adgang til vacciner. Det betyder, at under 1,5 procent af alle vaccinestik på verdensplan er blevet givet i Afrika. Godt 17 procent af verdens befolkning bor på kontinentet ifølge Statista.

