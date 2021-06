Delta-variant udgør hvert femte nye smittetilfælde i Frankrig

Delta-varianten af coronavirusset, som først blev opdaget i Indien, er på fremmarch i Frankrig.

Det siger landets sundhedsminister, Olivier Véran, til fransk radio tirsdag.

Varianten udgør nu hvert femte nye smittetilfælde i Frankrig. Det er en stigning fra hvert tiende nye tilfælde i ugen forinden.

»Delta-varianten står nu for omkring 20 procent af nye tilfælde. Dets andel fortsætter med at stige procentvis, men ikke i absolutte tal, fordi antallet af nye tilfælde er faldende«, siger sundhedsministeren.

Frankrig registrerede mandag 509 nye smittetilfælde. Det betyder, at der for de seneste syv dage i gennemsnit er konstateret 1819 nye tilfælde dagligt. Det er næsten det laveste i ti måneder.

Til sammenligning var tallet i april 42.225.

»Delta-varianten bliver gradvist dominerende, som den gør i alle lande i verden, fordi den er mere smitsom«, siger Véran.

Variant mere end fordoblet på en uge

Tyskland meddelte mandag, at antallet af nye tilfælde af Delta-varianten er mere end fordoblet på en uge.

Delta-varianten er mere smitsom end andre kendte coronavarianter.

Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol (ECDC) vurderede i sidste uge, at Delta-varianten i august kan udgøre ni ud af ti nye smittetilfælde i EU.

EU-agenturet vurderer, at varianten er 40 til 60 procent mere smitsom end Alpha-varianten, som først blev opdaget i Storbritannien.

Det er indtil videre Alpha-varianten, som er den dominerende variant i EU.

I Danmark har Statens Serum Institut tidligere fremhævet, at det tyder på, at man har lidt lavere beskyttelse mod Delta-varianten, hvis man kun har fået ét vaccinestik. Har man fået to stik, er man derimod godt beskyttet.

Ifølge ECDC er det derfor afgørende, at anden dose nu bliver givet efter det kortest mulige interval for at sikre høj beskyttelse hurtigst muligt.

ritzau