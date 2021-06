Nordkorea advarer om stor krise i kamp mod virus

Fejl i epidemibekæmpelsen har ført til en ikke nærmere bestemt ’alvorlig hændelse’ i Nordkorea.

Det skriver det nordkoreanske statsmedie KCNA.

Analytikere kalder udmeldingen et tegn på, at coronavirus kan være kommet ind i landet trods grænselukninger og heftige restriktioner.

»Ved at tilsidesætte vigtige beslutninger, som partiet har taget om sin nationale kamp mod virus som forberedelse til en global sundhedskrise, har embedsmænd forårsaget en alvorlig hændelse, der udgør en stor krise for landets og dets folks sikkerhed«, skriver KCNA ifølge nyhedsbureauet Yonhap.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, skal have irettesat og udskiftet adskillige topfolk i det kommunistiske partis magtfulde politbureau som følge af hændelsen.

Nordkorea har sandsynligvis brug for hjælp

Nordkorea har aldrig officielt bekræftet tilfælde af coronavirus. Men sydkoreanske og amerikanske embedsmænd har været skeptiske over for, om det kunne passe.

Onsdagens melding fra KCNA kan ifølge Ahn Chan-il, som er nordkoreansk afhopper og nu forsker i Nordkorea, tolkes som et tegn på, at landet har bekræftede tilfælde af coronavirus.

»Det faktum, at politbureauet har diskuteret dette, og at KCNA har skrevet om det, signalerer, at Pyongyang sandsynligvis har brug for international hjælp«, siger Ahn Chan-il, der har en ph.d. i politologi fra Konkuk University i Sydkorea.

»Ellers ville de ikke have gjort dette, da det uundgåeligt indebærer, at man anerkender regimets egne fejl i den anti-epidemiske indsats«.

Nordkoreas regering lukkede grænserne januar sidste år. Formålet var at beskytte sig selv mod coronavirus, efter at virusset blev opdaget i nabolandet Kina.

Det fattige lands sundhedssystem menes at ville få ualmindeligt svært ved at håndtere et større coronaudbrud.

Samtidig er handlen med Kina, som er Nordkoreas økonomiske livline, for tiden på et meget lavt niveau, og internationale hjælpearbejdere har forladt landet.

ritzau