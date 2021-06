Forsvarsministrene i de nordeuropæiske lande har på et møde i den finske hovedstad, Helsinki, besluttet at arbejde tættere sammen for at imødegå det, de anser for en optrapning af konflikterne med Rusland.

»Bare inden for de seneste uger har vi i Danmark set et helt ekstremt eksempel: Russiske kampfly, der krænker det danske luftrum, ignorerer advarsler og ligefrem skal eskorteres ud. Det har vi ikke set tilsvarende i nyere tid«, siger forsvarsminister Trine Bramsen (S) efter mødet.