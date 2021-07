Han blev holdt som slave i Libyen, men slap ud af det klamme kælderværelse, hvor han var spærret inde

Libyen er et knudepunkt i migrationen til Europa. Men massive problemer med menneskerettighedskrænkelser i det borgerkrigshærgede land udgør et dilemma for EU, som skal samarbejde med Libyen for at løse udfordringerne. EU-kommissær mener, at der er lys forude.