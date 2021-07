En lille bygd i Atlanterhavet har fundet hemmeligheden til astronomisk mange penge

Gennem de seneste 100 år har spørgsmålet om færøsk løsrivelse buldret frem og tilbage, men er gang på gang dømt ude. Nu har øriget i Atlanterhavet fundet hemmeligheden til at tjene astronomisk mange penge, og flere vil løsrives fra Danmark. Vi er rejst dertil for at finde ud af, hvad der pludselig har skabt velstand i det lille stormomsuste samfund, hvem der ønsker at blive i kongeriget – og hvem der vil ud.