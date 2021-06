Særligt udvalg skal granske angreb på Kongressen i januar

Angrebet på Kongressen i USA 6. januar skal efterforskes af et særligt udvalg.

Det har et flertal i Repræsentanternes Hus vedtaget onsdag.

Udvalget bliver nedsat, efter at republikanerne i Senatet, Kongressens andet kammer, i forrige måned blokerede et forslag om at oprette en tværpolitisk og uafhængig kommission, som skulle granske angrebet mod USA’s demokratiske højborg.

»Jeg håber, at vi kan begynde at afdække, hvad der præcist skete og tage forholdsregler, så hændelserne fra 6. januar ikke bliver gentaget«, sagde den demokratiske flertalsleder i Repræsentanternes Hus, Steny Hoyer, under debatten.

»Og ja, vi skal også finde ud af, hvem der er ansvarlig for at tilskynde en pøbel til at komme til USA’s Capitol Hill for at omstyrte valget af De Forenede Staters præsident«, sagde flertalslederen.

Fem mistede livet

Det er en henvisning til, at hundredvis af tilhængere af daværende præsident Donald Trump trængte ind i kongresbygningen i et forsøg på at forhindre lovgiverne i at godkende Trumps udfordrer ved præsidentvalget i november, demokraten Joe Biden, som præsident.

Forinden havde Trump udsendt flere tweets, hvor han såede tvivl om Bidens valgsejr. Trump forsøgte også at presse sin vicepræsident, Mike Pence, til at afvise valgets resultat og dermed Bidens sejr. Men det afviste Pence.

Under angrebet mistede fem personer livet. Deriblandt en betjent fra den politistyrke, der er tilknyttet Capitol Hill i Washington D.C., hvor Kongressen ligger.

Tidligere i år vedtog et flertal i Repræsentanternes Hus at indlede en rigsretssag mod Donald Trump for at have opildnet sine tilhængere til at trænge ind i Kongressen, men Senatet frikendte Trump.

ritzau