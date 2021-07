Borgerlige i Sverige opgiver at danne ny regering

Den borgerlige statsministerkandidat i Sverige, Moderaternas Ulf Kristersson, har opgivet at forsøge at danne en ny regering. Det oplyser han på et pressemøde torsdag.

Han har de seneste dage holdt samtaler med de forskellige partier i det svenske parlament, Riksdagen. De har givet ham den opfattelse, at der er et flertal i Riksdagen imod en regering med ham i spidsen.

»De parlamentariske forudsætninger for at bygge en borgerlig regering findes ikke«, siger han på pressemødet.

»Jeg har sagt til talmanen (Riksdagens leder, red.), at der findes ikke forudsætninger for at fortsætte, da der findes 175 mandater imod«.

Det er Riksdagens leder, der står i spidsen for forhandlingerne om at danne en ny regering. Det er derfor ham, der bestemmer, hvad der skal ske nu.

