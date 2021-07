Stor begejstring: 130 lande indgår »den vigtigste internationale skatteaftale i et århundrede«

Artiklen er opdateret klokken 19.08

130 lande - herunder Danmark - er enige om en plan for at reformere internationale skatteregler.

Planen skal også sikre, at multinationale selskaber betaler en fair skat i de lande, hvor de opererer. Det oplyser det økonomiske forum OECD torsdag.

Planen for implementeringen af de nye regler vil blive færdiggjort i oktober.

»Planen opdaterer nøgleelementer i et århundredgammelt internationalt skattesystem, som ikke længere passer til formålet i et globaliseret og digitaliseret 21. århundrede«, hedder det i meddelelse fra OECD.

Toledet størrelse

Planen består af to søjler. Den er resultatet af forhandlinger i OECD, som har pågået over flere år.

Den ene del af planen går på, at der skal sikres stabilitet i det internationale skattesystem. Det skal sørge for en mere retfærdig fordeling af skat i forskellige lande.

Anden søjle har fokus på selskabsskat, og der vil blive indført en global minimumskat på virksomheders indkomst.

Det minimum bliver sat på 15 procent. Det vurderes, at det vil medføre 150 milliarder dollar ekstra i skatteindtægter på global plan årligt. Det svarer til cirka 940 milliarder kroner.

»Efter flere år med intenst arbejde og forhandlinger vil denne historiske pakke sikre, at store multinationale selskaber betaler fair skat overalt«, siger generalsekretær i OECD Mathias Cormann i pressemeddelelsen.

»Denne pakke eliminerer ikke konkurrence på skatteområdet, hvilket den heller ikke skal. Men den sætter multilaterale begrænsninger for det«.

Fransk og tysk begejstring

Aftalen vækker begejstring hos store europæiske lande. Frankrigs finansminister, Bruno Le Maire, mener, at der er tale om »den vigtigste internationale skatteaftale i et århundrede«.

Også Tysklands finansminister, Olaf Scholz, mener, at der er tale om et stor gennembrud.

»Det er den største fremgang for international beskatning vi har haft i 10, 20, 30 år. Det er et rigtig stort gennembrud, som vil forandre alt«, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Han vurderer, at det vil gøre det nemmere for lande at sikre, at de har penge til at betale for bedre infrastruktur, bekæmpe klimaforandringer og forbedre velfærden.

Kun få danske virksomheder ser ud til at blive ramt

Set med danske briller kommer aftalen kun til at få betydning for de største og mest profitab