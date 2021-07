Trump-selskab og mangeårig direktør i håndjern afviser skattefusk-anklager

Finansdirektøren i tidligere præsident Donald Trumps selskab The Trump Organization nægter sig skyldig i anklager om skatteforbrydelser.

Det sker under en fremstilling ved en domstol i New York torsdag.

Den mangeårige finansdirektør Allen Weisselberg blev ført ind i retten iført håndjern. Han har arbejdet for Trump i 48 år.

Ifølge anklagerne skal Weisselberg blandt andet have snydt for 1,7 millioner dollar i skat. Han er blevet løsladt uden kaution, men har fået ordre om at aflevere sit pas.

Sagen er den første efter en to år lang efterforskning af den tidligere præsidents selskab.

Under fremstillingen bliver flere anklager mod Trumps selskab og Weisselberg fremført. Finansdirektøren nægter sig skyldig i samtlige anklager, herunder om skattefusk.

Samtidig nægter advokater, at der er blevet begået fusk eller forbrydelser af nogen art i The Trump Organization.

Anklagere: Mindst 16 års skattesnyd

Anklagerne mener, at The Trump Organization og finansdirektøren fra mindst 2005 til 30. juni 2021 har snydt i skat.

Ifølge anklager Carey Dunne har selskabets top stået i spidsen for denne praksis.

»Det blev orkestreret af de mest erfarne ledere, som gjorde det til finansiel fordel for dem selv og selskabet ved at få hemmelige lønforhøjelser på statens og skatteydernes bekostning«, siger hun under fremstillingen.

Hvis det viser sig, at der er hold i anklagerne, kan det påvirke selskabets forhold til banker og erhvervspartnere negativt.

Men Trump-selskabets advokater tager umiddelbart anklagerne med ro. De siger, at selskabet er ’meget optimistisk’ og ’håbefuldt’, fordi det ikke regner med, at anklagerne vil nogen betydende effekt på virksomheden.

Donald Trump kalder anklagerne ’en politisk heksejagt fra de radikale venstre demokrater’.

Distriktsadvokat Cyrus Vance har ledet efterforskningen af selskabet. Han har de seneste måneder arbejdet sammen med Letitia James, som er rigsadvokat i New York.

De er begge demokrater.

ritzau