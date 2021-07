Græsk politi anholder eftersøgt næstformand i nationalistparti

Automatisk oplæsning

Græsk politi har anholdt et højtstående medlem af det højreorienterede og nationalistiske parti Gyldent Daggry.

Christos Pappas, der bliver betragtet som næstformanden i partiet, har levet i skjul siden oktober, hvor han modtog en dom på 13 års fængsel.

Han blev anholdt i en lejlighed i Athen torsdag aften, skriver den græske tv-station ERT med henvisning til politiet. En kvinde i lejligheden blev også anholdt.

Den 59-årige Pappas og andre medlemmer af Gyldent Daggry blev i efteråret dømt for at have drevet en kriminel organisation.

Partiets leder, Nikos Mikhaloliakos, blev ligeledes dømt 13 års fængsel. Fire øvrige fremtrædende medlemmer blev også idømt fængselsstraffe på mellem 10 og 13 år.

Et andet Gylden Daggry-medlem blev ved samme domstol i oktober idømt livstid for at have dræbt den antifascistiske rapper Pavlos Fyssas i 2013.

Det var drabet på Fyssas, der udløste en stor granskning af det ultranationalistiske parti.

Partimedlemmer har gentagne gange angrebet og chikaneret venstreorienterede borgere og migranter.

Gyldent Daggry har tidligere været et af Grækenlands toneangivende partier og har siddet i parlamentet i årevis. Ikke mindst under landets store gældskrise, hvor det havde tredjeflest mandater i parlamentet.

Da gældskrisen i Grækenland var på sit højeste i 2012, fik partiet imidlertid vind i sejlene og blev landets tredjestørste parti.

Ved et parlamentsvalg i 2019 blev partiet dog stemt ud af parlamentet, da det røg under spærregrænsen.

