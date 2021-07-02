致中华人民共和国: Her er brevet til Folkerepublikken Kina oversat til kinesisk

致中华人民共和国

我们忍耐得太久，也太多了。现在，该我们出声了。中国政府一步步地榨干了香港新闻自由的精髓，我们无法再对此袖手旁观了。我们曾希望中国政府能够兑现他们的保证，来捍卫和维护香港的基本民主权利。遗憾的是，不但这种希望已在近期破灭，而且事态发展的相反趋势也让我们感到日益担忧。

当免费报纸《苹果日报》上周因政府对言论自由的压制而不得不关门大吉时，我们最后的，也许也是天真幼稚的希望，终究破灭了。我们带着与日俱增的担忧，目睹我们本该是自由的、独立的和批判性的新闻职业，如何背上了种种罪名꞉ 我们带着日渐增长的不安，目睹在曾经充满希望的香港，一家又一家的媒体如何中枪，而最后轮到了《苹果日报》。在此之前，香港电台被政府掌控，同时香港警察再次获准对互联网进行审查。

媒体拥有者、节目制作人和记者因从事他们的职业和履行其公众代言人的职责而被起诉和监禁。

而这种局势还在继续之中。

我们是一群北欧各国领军报纸的主编，以这封抗议信来表达我们对《苹果日报》和香港其他媒体同事的道义支持。他们被剥夺了不受阻碍和不受审查地代表公众从事批判性新闻工作的机会。为此，我们要向中国领导人提出抗议。虽然他们乐于以友善的形象来标榜自己，而实际上，这个国家对新闻自由的攻击却毫不留情，毫无仁慈高尚可言。

相反，这种侵犯自由媒体的国家权力在我们的眼里不是强大的，而是懦弱的。这体现了虽然一个政府近几十年来在诸多其它领域取得了巨大进展，却仍然没有以人民利益为本的自信。如果有这样的自信，就没有理由再去压制人民了。

于是，我们希望每一次中国政府压制异见和批评，就会有人作出更强的抵抗。每当一种新媒体被压制时，就会有另一种新的媒体出现。

现在，是时候改变方向了。现在，在纪念中国共产党成立 100 周年之际，中华人民共和国应当名副其实：它应当是一个为人民服务的、而不仅仅是为统治者服务的共和国。

捍卫新闻自由是这场维护民主之战的一个环节。而我们也不是这场保卫战中的一支孤军。我们会继续开放我们的报纸，利用香港同事被剥夺的新闻自由，来对香港令人震惊的事态发展进行批判性报道。

强权固然能够抑制真理和自由，但这只是一时。我们必须团结一致，以证明启蒙的力量最终总会获胜。我们必须团结一致，让香港本土受到审查的信息在世界的其它地方真相大白。

我们必须团结一致。





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