Svensk politi anholder 17-årig mistænkt for skuddrab på betjent

Svensk politi har fredag anholdt en 17-årig, som er mistænkt for at stå bag en skudepisode i Gøteborg, hvor en politibetjent døde.

Det oplyser svensk politi.

»Det er en ung person, som er 17 år gammel. Han bor ved Biskopsgården, og man kan sige, at han er i et konfliktmiljø«, siger anklager Ulrika Åberg på et pressemøde.

Betjenten var onsdag aften i Biskopsgården i Gøteborg med en kollega, da der blev affyret skud. Den ene betjent blev ramt og afgik ved døden i løbet af natten til torsdag.

Den 17-årige nægter sig skyldig i forbrydelsen. Politiet afviser ikke, at flere kan blive anholdt i sagen over de næste dage.

Politichef Teodor Smedius fortæller, at et stort opklaringsarbejde har været i gang siden hændelsen.

»Vi har fået en fantastisk støtte fra hele politisverige, og alle vil hjælpe os. Vi har fået den hjælp, vi har efterspurgt«.

»Vi har også fået stor støtte fra andre myndigheder«, siger han på et pressemøde.

Politiet fortsætter med at indsamle vidnesbyrd.

»De, der bor i området, er samarbejdsvillige og fortæller, hvad de har set, siger Smedius.

Han fortæller videre, at politiet arbejder på at skabe tryghed i området, men også internt.

»Det her har været en frygtelig svær oplevelse for os internt. Vi må klare den balancegang og tage hånd om vores personale og forstå, hvor hårdt det kan påvirke en.

»Samtidig må vi fortsætte med at arbejde videre for fuld kraft. Det kræver tryghed, og det kræver mod. Det har vi i vores organisation, og det er fantastisk at se under denne tragiske hændelse«, siger han.

Betjenten kan være blevet dræbt ved en fejl

Torsdag sagde politiets områdechef i Gøteborg, Erik Nord, at politimanden formentlig var blevet dræbt af et ’fejlskud’ i forbindelse med en bandekonflikt.

Og det er fredag fortsat formodningen, oplyser efterforskningsleder Anna Bergkvist.

»Vi må fortsætte arbejdet med at finde ud af, hvad som ligger bag hændelsen«.

»Men præcis som vi sagde, er det ikke sandsynligt, at meningen var, at en politibetjent skulle skydes«, siger hun.

