Motorproblemer tvinger fragtfly til nødlanding på Stillehavet

Et fragtfly med to personer om bord blev fredag tvunget til at foretage en nødlanding på Stillehavet.

Der er tale om et Boeing 737-200 fragtfly. Det landede på Stillehavet ud for kysten ved Honolulu, Hawaii, tidlig fredag lokal tid.

Det oplyser USA’s føderale luftfartsadministration (FAA). USA’s kystvagt reddede begge personer om bord på flyet efter nødlandingen, oplyser FAA.

»Piloterne havde meldt om motorproblemer og forsøgte at vende tilbage til Honolulu, da de blev tvunget til at lande flyet på vandet«, oplyser FAA i en erklæring.

Flyet forlod Honolulu klokken 01.33 lokal tid med kurs mod Maui, som er en af Hawaiis øer. Men flyet vendte altså hurtigt om, viser flydata.

Matthew West, talsmand for kystvagten, fortæller til CNN, at en helikopter fra kystvagten reddede det ene af besætningsmedlemmerne. En helikopter fra brandvæsenet reddede det andet.

Han oplyser, at begge er blevet bragt til et hospital i Honolulu til behandling.

Lokale medier skriver ifølge nyhedsbureauet AFP, at den ene pilot er i kritisk tilstand. Den andens tilstands beskrives som alvorlig.

Ifølge FAA’s oplysninger er det pågældende fly fra 1975. Boeing oplyser, at selskabet er bekendt med hændelsen og følger situationen.

Flylandinger på vand er sjældne. Et andet eksempel er fra januar 2009, hvor et passagerfly landede på Hudsonfloden i New York, kort tid efter at det var lettet.

Mødet med en flok gæs skadede begge motorer betydeligt.

Derfor vurderede piloten, Chesley ’Sully’ Sullenberger, at han ikke kunne nå tilbage til lufthavnen LaGuardia, hvorfor han landede flyet med 150 passagerer om bord på floden.

Ingen døde i forbindelse med hændelsen.

ritzau