Syvårig pige fundet død i ruiner efter bygningskollaps i Miami

En syvårig pige er blandt fire personer, der fredag er fundet omkomne i ruinerne efter et bygningskollaps i Miami i delstaten Florida i sidste uge.

Det bringer det samlede dødstal for ulykken op på 22.

Den syvårige er datter til en lokal brandmand, oplyser lokale myndigheder.

Søgningen efter overlevende fortsatte fredag, efter at indsatsen var sat på pause det meste af torsdag af sikkerhedsårsager.

126 personer er fortsat savnet og frygtes begravet under tonsvis af pulveriseret beton, metal og splintret træ.

Miami-borgmester Daniella Levine Cava fortæller, at fundet af pigen var ekstra hård kost for redningsmandskabet.

De har arbejdet i døgndrift siden kollapset torsdag i sidste uge. Og håbet om at finde overlevende i murbrokkerne bliver mindre og mindre.

»Hvert offer, vi bjærger, er svært«, fortæller chef for brandvæsenet Alan Cominsky.

»Men det her var endnu sværere, fordi vi bjærgede en kollegas datter. Som brandmænd gør vi, hvad vi gør. Det er vores kald. Men det er stadig hårdt«.

Orkan kan besværliggøre redningsarbejdet

Der er ikke blevet fundet nogen overlevende, efter at den 12-etagers bygning i Surfside kollapsede torsdag nat, mens beboere lå og sov. I alt var der 130 lejligheder i den 40 år gamle bygning.

Myndigheder ønsker at komme så langt som muligt med redningsindsatsen så hurtigt som muligt.

Det skyldes ikke kun det lille håb om at finde overlevende. Vejrmeldinger advarer om, at orkanen Elsa kan nå Florida inden for få dage, hvilket kan gå ud over redningsarbejdet.

Specialister fra USA, men også Mexico og Israel, deltager i redningsarbejdet.

Elad Edri, som står i spidsen for den israelske indsats, har betegnet chancen for at finde overlevende som »lille«.

USA’s præsident, Joe Biden, og hans hustru, førstedame Jill Biden, besøgte torsdag Miami, hvor de takkede redningsfolk for deres indsats og forsøgte at trøste familier berørt af ulykken.

Foto: Chandan Khanna/Ritzau Scanpix Præsident Joe Biden besøgte torsdag Miami, hvor han mødte pårørende til de mange savnede og døde efter bygningskollapset.

Fredag blev en anden bygning nær den sammenstyrtede beordret evakueret. Det skete, efter at teknikere havde fundet fejl i betonen og problemer med elinstallationerne i bygningen, der har 156 lejligheder.

