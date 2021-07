Löfven er et stort skridt tættere på at kunne fortsætte som statsminister

Talman Andreas Norlén, der er formand for Riksdagen i Sverige, foreslår, at Stefan Löfven bliver statsminister.

Det betyder, at der i Riksdagen onsdag skal være en afstemning om, hvorvidt socialdemokraten Löfven igen kan få posten som svensk regeringsleder.

Forud for et møde mellem Löfven og Norlén sagde Centerpartiets leder, Annie Lööf, at hendes parti indirekte vil stemme for, at Löfven bliver statsminister igen.

Det sker ved at undlade at stemme, så Löfven ikke har noget flertal imod sig.

»Vi er parate til at trykke gult (undlade at stemme, red.) i spørgsmålet om en regering bestående af Socialdemokraterna og Miljöpartiet«, fastslår Annie Lööf.

I weekenden havde Löfven fokus på at få netop Centerpartiets indirekte støtte.

Miljöpartiets talsperson, Märta Stenevi, siger, at partiet kan støtte Löfven som statsminister, men at partiet har problemer med et udspil fra Centerpartiet om miljøbeskyttelse af skove og strande.

Norlén og Löfven holdt mandag eftermiddag møde om situationen.

Det ligger i kortene, at Löfven skal fortsætte med at arbejde med et forslag, som blev aftalt i januar med Centerpartiet.

Centerpartiet skal ikke længere føre finanslovsforhandlinger med regeringen, da partiet ikke ønsker at forhandle med det venstreorienterede Vänsterpartiet, som også er indirekte støtteparti for Löfven.

»Vi har besluttet os for at skabe en friere rolle for Centerpartiet. Vi kommer derfor til at være i konstruktiv opposition«, siger Annie Lööf.

Dette betyder, at Stefan Löfven kan komme til at stå med nye problemer i efteråret med en finanslov, hvor han måske ikke får et nødvendigt flertal, da han både skal have støtte fra C og V.