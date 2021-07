I Sverige siger talman Andreas Norlén, at han foreslår i Riksdagen, at Stefan Löfven bliver statsminister.

Det betyder, at der i Riksdagen senere på ugen skal være en afstemning om, hvorvidt socialdemokraten Löfven igen kan få posten som regeringsleder.

Forud for et møde mellem Löfven og Norlén, der er formand for Riksdagen, sagde Centerpartiets leder, Annie Lööf, at hendes parti vil stemme for, at Löfven bliver statsminister igen.