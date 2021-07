LGBT-parade aflyst i Georgien efter overfald

Automatisk oplæsning

LGBT-aktivister i Georgien er blevet tvunget til at aflyse en prideparade, der skulle have fundet sted mandag aften.

Det oplyser arrangørerne af paraden i det østeuropæiske land.

»Vi kan ikke sætte menneskeliv på spil og gå ud i gaderne, der er fulde af voldelige gerningsmænd«, skriver Tbilisi Pride i en meddelelse på Facebook.

Aflysningen kommer, efter at en voldelig gruppe stormede arrangørernes kontor. Demonstranterne smadrede døre og vinduer, rev regnbueflag ned og trængte ind i Tbilisi Prides lokaler, viser videoer på sociale medier.

Senere overfaldt pridemodstanderne adskillige aktivister og journalister, der skulle dække begivenheden.

Urolighederne fik det georgiske indenrigsministerium til at bede arrangørerne aflyse paraden af sikkerhedsårsager.

»Myndighederne har den frækhed at lægge ansvaret for disse homofobiske angreb på pridearrangørerne ved et opfordre dem til at aflyse i stedet for at yde beskyttelse«, siger Denis Krivosjeev, der er vicedirektør for Østeuropa hos Amnesty International.

»Regeringen indsatte et upassende lille antal politifolk, der kun reagerede på de voldelige angreb i stedet for at sikre organiseret beskyttelse til LGBT-aktivister«, siger han videre i en kommentar fra menneskeretsorganisationen.

Havde lovet at beskytte paraden

Georgiens myndigheder havde på forhånd lovet at beskytte paraden. Men landets premierminister, Irakli Gharibasjvili, har på forhånd kritiseret LGBT-arrangementet.

Han har betegnet paraden som ’uacceptabel for en stor del af det georgiske samfund’.

I de seneste år er synet på en lang række sociale spørgsmål generelt blevet mere liberalt i Georgien, og der er gennemført flere pride-arrangementer.

Men landet er stadig dybt konservativt, og den ortodokse kirke har stor indflydelse. Kirken havde mandag opfordret folk til at samles til en bøn imod prideparaden.

Georgiens præsident, Salomé Zurabisjvili, har derimod fordømt volden fra pridemodstandernes side.

»Jeg fordømmer dagens begivenheder og alle former for vold på baggrund af forskellige opfattelser eller kønsidentiteter«, skriver hun på Twitter.

Georgien ophævede i 2000 en lov, der forbød homoseksualitet. I 2006 og igen i 2014 blev der indført love, der forbyder diskrimination på basis af blandt andet seksuel orientering og kønsidentitet.

