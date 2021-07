Amazon-stifter forlader direktørpost som verdens rigeste

Den amerikanske erhvervsmand Jeff Bezos er mandag stoppet som direktør for ehandelsgiganten Amazon.

Stoppet sker, præcis 27 år efter at han stiftede Amazon i sin garage i Seattle i USA.

Han siger dog ikke farvel, men går over i en ny rolle som bestyrelsesformand i selskabet, hvor han fortsat vil være den største aktionær.

Jeff Bezos overlader roret til Andy Jassy, der har været en del af direktionen og har været hos Amazon siden 1997.

Foto: Auston James/Ritzau Scanpix Andy Jazzy er ikke ny hos Amazon. Han har været i firmaet siden 1997. Nu overtager han direktørstolen.

Bezos har udtalt, at han fremover vil bruge mere tid på andre af sine andre investeringer, der blandt andet tæller avisen Washington Post og rumselskabet Blue Origin, samt filantropi.

Jeff Bezos har for nylig annonceret, at han 20. juli skal på en rumrejse med sin bror Mark Bezos på rumskibet New Shepard.

Jeff Bezos varslede sin afgang som topchef i februar i forbindelse med et årsregnskab for 2020, der viser, at Amazon har nået nye højder.

Amazon startede oprindeligt med at sælge bøger på nettet, men har siden spredt forretningen over praktisk talt alt.

Verdens rigeste mand

Amazon er også blevet en kæmpe global aktør inden for cloudløsninger, der efterspørges af mange virksomheder.

Det er for eksempel dataopbevaring, hvor man kan betale for at have store mængder data liggende, som man kan tilgå på nettet. Amazon er også aktiv på streamingmarkedet.

Sidste år øgede Amazon omsætningen med 38 procent til omkring 2400 milliarder milliarder kroner.

Amazons succes gjort Jeff Bezos til verdens rigeste mand. Han er mandag opført som verdens rigeste mand hos Bloomberg Billionaire Index med en anslået formue på 1272 milliarder kroner.

Han er tæt forfulgt af Tesla-stifter Elon Musk med en anslået formue på 1166 millairder kroner, som tidligere i år faktisk overtog posten som verdens rigeste.

Listen er dog i høj grad bundet op på aktiekurser, og derfor bliver der indimellem byttet rundt på placeringerne.

Jeff Bezos ville have haft et større forspring til Elon Musk, hvis ikke han var blevet skilt i 2019 fra Mackenzie Scott i, hvad der betegnes som den økonomisk tungeste skilsmisse i verdenshistorien.

Mackenzie Scott er i dag verdens 19. rigeste person med en anslået formue på knap 400 milliarder kroner.

