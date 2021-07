Fransk overhus afviser folkeafstemning om klima

Frankrigs overhus, Senatet, blokerer for, at der kan komme en folkeafstemning om, hvorvidt bekæmpelse af klimaforandringer skal skrives ind i den franske forfatning.

Det meddeler Senatet mandag.

Præsident Emmanuel Macron har tidligere lovet, at franskmændene vil få lov at stemme om forslaget.

Macron har fået kritik for, at han ikke har gjort tilstrækkeligt på klimaområdet.

I Nationalforsamlingen, som er det andet kammer i Frankrigs parlament, har et flertal tidligere stemt ja til en forfatningsændring, hvor klimaet skrives ind.

Men for at de franske vælgere kan få lov at stemme om spørgsmålet, skal begge kamre være enige.

Døren er lukket for en folkeafstemning

I Senatet har det konservative oppositionsparti et flertal.

I maj udvandede Senatet et lovforslag om, at der i forfatningen skulle indskrives en garanti for, at en fransk regering vil bekæmpe klimaforandringer.

Senatorerne sagde på det tidspunkt, at de ønsker en mindre bindende formulering. De frygter, at en egentlig garanti vil være en hindring for innovation og for fransk erhvervsliv.

Medlemmer af parlamentet, der er knyttet til Macrons parti, La République en Marche, siger mandag i en udtalelse, at med Senatets beslutning er døren nu lukket for en kommende folkeafstemning.

ritzau