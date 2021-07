Hongkongs leder vil overvåge teenageres adfærd

Hongkongs leder, Carrie Lam, mener, at ’ideologier’ udgør en risiko for den nationale sikkerhed.

Det siger hun på et pressemøde tirsdag.

Lam opfordrer i den forbindelse forældre, lærere og præster til at observere teenageres adfærd og melde dem til myndighederne, hvis de overtræder loven.

Hongkong har taget en autoritær drejning, siden Kina indførte en omfattende sikkerhedslov i bystyret sidste år.

På sit ugentlige pressemøde tirsdag udtrykker Carrie Lam forargelse over borgere, der sørgede over en 50-årig mands død. Han tog sit eget liv, efter at han havde stukket en politimand ned på årsdagen for indførelsen af sikkerhedsloven 1. juli.

»I lang tid har borgere været udsat for forkerte idéer, såsom at opnå retfærdighed på ulovlige måder«, siger Lam og tilføjer, at nationale sikkerhedsrisici også stammer fra ideologier.

Bystyret er blevet polariseret, siden at demonstranter i tusindvis gik på gaden i 2019 og krævede mere demokrati og mere ansvar for det, aktivister kalder politivold. Myndighederne har sagt, at protesterne blev drevet af udenlandske styrker, og det medførte en fare for den nationale sikkerhed.

Siden sikkerhedsloven blev indført, er de mest fremtrædende regeringsmodstandere blevet fængslet eller flygtet til udlandet.

Kritikere siger, at loven har knust byens frihed og rettigheder, mens tilhængere mener, at den har gendannet stabiliteten.

Regeringen bør ifølge Carrie Lam ikke tillade, at »ulovlige idéer når ud til offentligheden gennem uddannelse, kunst og kultur«.

»Jeg opfordrer også forældre, rektorer, lærere og endda præster til at holde øje med teenagerne omkring dem. Hvis nogle teenagere viser sig at begå ulovligheder, skal de anmeldes«, siger Carrie Lam på pressemødet.

Amnesty International sagde i sidste uge i forbindelse med årsdagen for sikkerhedsloven, at loven har været brugt til at »vilkårligt anholde, censurere og krænke« borgere.

