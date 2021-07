Det blev en blodig nationaldag i USA: Flere end 150 dræbte

Den amerikanske nationaldag er en festdag, hvor bragene fra fyrværkeri brager i byerne.

Hvis det da ikke er skudsalver, der kan høres. Den forløbne weekend omkring Independence Day har kostet mindst 150 menneskeliv som følge af over 400 skyderier.

Alene i Chicago er omkring 100 mennesker blevet skudt, blandt dem 11 børn og to betjente. Mindst 16 er døde, oplyser lokale medier. Der var så mange episoder, at Chicago Universitets hospital måtte lukke sin akutmodtagelse, fordi der blev skudt lige uden for døren. Avisen Chicago Sun-Times kunne tilmed konstatere, at der samtidig var et jubilæum: Mandag eftermiddag passerede byen sin skudepisode nummer 2.000 i år.