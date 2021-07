Fakta

Taiwan

Reelt er Taiwan et selvstændigt land, men den kommunistiske partiledelse i Beijing står fast på, at øen er en del af Den Kinesiske Folkerepublik. For ikke at ødelægge forholdet til Kina anerkender Danmark og de fleste andre lande i verden derfor ikke Taiwan diplomatisk.

Kinas krav på Taiwan udgør ikke kun en trussel mod stabiliteten i hele Asien, men betyder også, at Taiwan ikke er medlem af Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Ved coronapandemiens begyndelse sidste år var Taiwan meget succesfuld med at holde smitten nede, men siden er smittetallene eksploderet.

