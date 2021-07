En spirende modkultur: Unge i Kina dropper arbejde, børn og at blive gift

For fem år siden gik det op for 31-årige Luo Huazhong, at han nød at lave ingenting. Han kvittede sit job som fabriksarbejder i Kina, cyklede 2.000 km fra Sichuan-provinsen til Tibet og besluttede sig for, at han godt kunne klare sig med tilfældige tjanser, hvis han supplerede med 375 kroner om måneden fra sin opsparing. Han kaldte sin nye livsstil ’at ligge fladt’.

»Jeg har chillet«, skrev Luo i et blogindlæg, der var vedhæftet et foto af ham selv liggende på sengen i et mørkt rum med gardinerne trukket for. Inden længe blev hans indlæg hyldet af unge kinesere som et antiforbrugeristisk manifest. ’At ligge fladt’ gik viralt og er siden blevet til et bredere statement om det kinesiske samfund.