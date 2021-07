Bilgiganter får milliardbøde af EU for klimanøl

EU-Kommissionen har idømt bilproducenter en bøde på 875 millioner euro. Det svarer til cirka 6,5 milliarder kroner.

Det oplyser EU-Kommissionen.

Bilproducenterne, som har forbrudt sig mod EU’s regler, er Daimler, BMW, Volkswagen, Audi og Porsche.

Daimler får ikke en bøde, fordi den gjorde opmærksom på sagen. Sagen handler om teknologi til at mindske udledningen af drivhusgasser, som producenterne har været enige om at være tilbageholdende med at bruge.

»De fem bilproducenter Daimler, BMW, Volkswagen, Audi og Porsche havde teknologien til at mindske skadelige udledninger mere, end det er påkrævet i forhold til EU’s standarder«.

»Men de undlod at konkurrere om at bruge teknologiens fulde potentiale«, siger konkurrencekommissær Margrethe Vestager i en pressemeddelelse.

De involverede parter har alle erkendt deres involvering og er enige om at afslutte sagen her.

BMW’s del af bøden er på 372,8 millioner euro - knap 2,8 milliarder kroner. Volkswagen-gruppen, som består af Volkswagen, Audi og Porsche, skal betale 502,4 millioner euro. Det svarer til godt 3,7 milliarder kroner.

Bilproducenterne holdt med jævnlige mellemrum tekniske møder, hvor de diskuterede udviklingen af teknologi, som mindsker skadelige udledninger fra dieselbiler.

Under disse møder og i over fem år aftalte bilgiganterne at undgå at konkurrere på området. De ville altså ikke gøre det bedre, end EU’s standarder påkræver, selv om de havde teknologien til det.

»Dagens beslutning handler om, hvordan legitimt teknisk samarbejde gik galt. Vi tolererer ikke, når selskaber laver aftalt spil. Det er ulovligt under EU’s antitrust-regler«.

»Konkurrence og innovation vedrørende bilforurening er afgørende for Europa for at nå vores ambitiøse grønne mål«, siger Margrethe Vestager.

Bilproducenternes hemmelige samarbejde foregik mellem 25. juni 2009 og 1. oktober 2014.

ritzau