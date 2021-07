Politiet mener at have pågrebet gerningsmænd bag drab på Haitis præsident

Politiet i Haiti mener at have pågrebet gerningsmændene bag drab på landets præsident.

Haitis politichef siger torsdag, at de personer, som begik drabet på landets præsident, er pågrebet. Nu går myndighederne efter at finde dem, der planlagde angrebet.

Mathias Pierre, der er Haitis minister for valg, har ifølge Washington Post sagt, at én af de anholdte er amerikansk statsborger. Derudover menes mindst yderligere en af de anholdte at være haitiansk amerikaner.

Flere medier rapporterede tidligere, at mistænkte personer var omringet efter drabet på præsident Jovenel Moïse.

FN’s udsending til Haiti, Helen La Lime, siger, at fire medlemmer af en gruppe, som angreb præsidentpaladset onsdag og skød og dræbte landets præsident, er blevet dræbt af politiet, mens seks andre var varetægtsfængslet.

»Jeg er også underrettet om, at en større gruppe af mistænkte har søgt tilflugt i to bygninger og nu er omringet af politi«, siger Helen La Lime.

Haitis fungerende premierminister, Claude Joseph, har appelleret til offentligheden i hovedstaden Port-au-Prince om at udlevere en gruppe mistænkte til politiet - og undlade at lynche dem.

»Brænd dem«

Hundredvis af mennesker var torsdag forsamlet omkring en politistation i Port-au-Prince, hvor de mistænkte var i forvaring.

»Brænd dem« råbte mange i folkemængden, og en bil, som angiveligt tilhørte en mistænkt, blev stukket i brand.

En gruppe af uidentificerede personer angreb præsidentens hjem natten til onsdag. Her dræbte de ham med skud. Præsidentens hustru blev såret og er i kritisk tilstand i Miami i USA, hvor hun blev bragt til behandling.

Som følge af drabet har Claude Joseph erklæret landet i krisetilstand i to uger efter et møde i Haitis regering.

Regeringen i Haiti har blandt andet anmodet USA om hjælp. Det har det amerikanske udenrigsministerium erklæret sig klar til at imødekomme, herunder hjælp til den haitianske efterforskning, skriver Reuters.

Derudover mener USA, at Haiti stadig kan afholde valg i år som ventet, og at et retfærdigt valg kan ’understøtte en fredelig overdragelse af magt til en nyvalgt præsident’.

ritzau