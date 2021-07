Haitis præsidentvalg gennemføres i september som planlagt

Automatisk oplæsning

I Haiti vil både et præsidentvalg og en folkeafstemning, der var sat til 26. september, blive gennemført som planlagt.

Det fortæller den ansvarlige minister for valg i landet, Mathias Pierre, torsdag.

Udmeldingen kommer, dagen efter at Haitis præsident, Jovenel Moïse, blev skudt og dræbt i sit hjem natten til onsdag lokal tid.

»Afstemningen var ikke om Jovenel Moïse som præsident. Den var en betingelse for at få et mere stabilt land og et mere stabilt politisk system, så jeg mener, vi bør fortsætte ad den vej«, siger Mathias Pierre.

Han tilføjer, at forberedelserne har været længe undervejs og allerede kostet millioner af dollar.

Jovenel Moïse blev dræbt natten til onsdag, da uidentificerede gerningsmænd trængte ind i hans hjem i Pelerin nær hovedstaden Port-au-Prince og skød ham og hans hustru, som er i kritisk tilstand.

Onsdag morgen erklærede regeringen krisetilstand i landet i to uger, hvilket giver sikkerhedsstyrker beføjelse til at ransage hjem samt forbyde enhver form for forsamling, som kan forstyrre freden.

Ifølge Haitis forfatning fra 1987 skal en krisetilstand godkendes af nationalforsamlingen. Men Haiti har ikke noget siddende underhus, eftersom landet ikke formåede at afholde valg til tiden for mere end et år siden.

Jovenel Moïse vandt præsidentvalget i november 2016 og blev taget i ed den 7. februar 2017.

Før sin død argumenterede Moïse for, at han havde et år tilbage på posten, fordi han først blev taget i ed som præsident i 2017, selv om han blev valgt i 2016. Omvendt mener oppositionen, at hans periode udløb i slutningen af juli.

I kølvandet på attentatet på den 53-årige præsident har politiet i Haiti dræbt fire mistænkte og anholdt yderligere seks, herunder to haitiansk-amerikanere.

Nu går myndighederne efter at finde dem, der planlagde angrebet.

Det fortalte minister Mathias Pierre tidligere torsdag.

ritzau