USA ser ikke behov for et tredje stik med coronavaccine

Amerikanere, der er færdigvaccineret, har ikke brug for en tredje vaccinedosis lige nu.

Men myndighederne er klar til at give et tredje stik, ’hvis og når forskning påviser, at det er nødvendigt’.

Det oplyser USA’s lægemiddelstyrelse (FDA) og USA’s Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) i en fælles udtalelse.

Meldingen kommer, efter at Pfizer har meddelt, at selskabet vil ansøge om at få godkendt sin coronavaccine til et tredje stik.

Det skyldes, at foreløbige data fra Pfizer viser, at dem, der har fået vaccinen, oplever, at niveauet af antistoffer er faldet et halvt år efter vaccinationen - og dermed har de større risiko for at blive smittet med coronavirus.

Pfizer/BioNTech-vaccinen kræver to stik, før en person er færdigvaccineret. En tredje dosis skulle ifølge Pfizer bruges som en slags ’booster-stik’.

Pfizer er en af de vacciner, som er godkendt til brug i USA.

I øjeblikket er vaccinen, som er lavet i samarbejde med det tyske medicinalselskab BioNTech, godkendt til nødbrug i landet.

Selv om niveauet af antistoffer falder, ser beskyttelsen mod alvorlig sygdom ud til stadig at være høj ifølge Pfizers data. Pfizers data er ikke offentliggjort endnu.

Alligevel mener Pfizer, at der kan være grund til at give et tredje stik. Det skyldes også, at Delta-varianten af coronavirus, der først blev opdaget i Indien, spreder sig i en række lande.

ritzau