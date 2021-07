Truer med bøder og fyringer: Her mister offentligt ansatte jobbet, hvis de ikke bliver vaccineret

Østaten Fiji vil gøre det obligatorisk for hele landets arbejdsstyrke at blive vaccineret mod covid-19.

Det meddeler Fijis premierminister, Frank Bainimarama, sent torsdag.

»Ingen vaccine, intet job. Det er, hvad videnskaben fortæller os er det mest sikre, og det er nu regeringens politik og håndhæves gennem loven«, siger han.

Meldingen kommer på et tidspunkt, hvor Fiji forsøger at bekæmpe en ny smittebølge udløst af den særligt smitsomme Delta-variant.

Samtlige offentligt ansatte i Fiji skal gå på tvungen orlov, hvis de ikke har fået første vaccinestik inden 15. august, og de vil miste deres job, hvis de ikke har fået det andet stik inden 1. november.

Medarbejdere i private virksomheder risikerer at få store bøder, hvis de ikke får første stik inden 1. august, og virksomheder risikerer at blive tvangslukket af myndighederne, hvis de ignorerer de nye regler.

Det drastiske tiltag er besluttet, efter at regeringen i længere tid har udtrykt frustration over udbredt ligegyldighed i befolkningen over for retningslinjer om at holde afstand til andre og bruge mundbind.

Sundhedsmyndigheder mener, at det har medvirket til en genopblussen af coronatilfælde.

Frem til april havde Fiji ikke registreret et lokal udløst smittetilfælde i et år. Men efter at en person brød en karantæne, har Delta-varianten, der først blev opdaget i Indien, bidt sig fast, og det daglige antal nye smittetilfælde er på over 700.

Der bor omkring 930.000 mennesker i Fiji, der ligger i den sydlige del af Stillehavet.

Premierminister Frank Bainimarama har hidtil afvist at indføre en landsdækkende nedlukning af bekymring for den negative påvirkning, det vil have for økonomien.

»En hård nedlukning, som nogle kalder det, kan ikke blive håndhævet fuldt ud alle steder i Fiji, og vores eksperter fortæller os, at det ville ikke få virusset til at forsvinde. Men det vil få job til at forsvinde, og det ville kunne dræbe vores økonomi«, siger han.

ritzau