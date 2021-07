Löfvens nye regering består af lutter gamle kendinge

Der er ingen nye navne i den regering, som Sveriges statsminister, Stefan Löfven, fredag har præsenteret.

Det var ventet, at der ville være få eller ingen ændringer. Og udfaldet blev altså det sidste af de to muligheder.

Det er tredje gang, at en regering med Löfven i spidsen tiltræder. Den første var efter magtskiftet i 2014. Den anden var i januar 2019 efter lange regeringsforhandlinger efter valget i 2018.

»Det er lige så vigtigt nu«, siger Löfven om arbejdet forude.

Mere specifikke detaljer om regeringens politiske retning bliver præsenteret efter sommeren, når Sveriges parlament, Riksdagen, åbner igen den 14. september.

Hele regeringen skal til kongen og kronprinsessen, hvorefter de formelt tiltræder.

Löfven fratrådte posten som statsminister efter en tillidsafstemning i Riksdagen 21. juni. Men onsdag blev han efter flere uger med politisk uro i Sverige på ny godkendt som statsminister.

Sverige blev for over to uger siden kastet ud i politisk kaos, da venstrefløjspartiet Vänsterpartiet sammen med oppositionspartierne udtrykte mistillid til Stefan Löfven som statsminister ved en afstemning i Riksdagen.

Derfor skulle han enten udskrive nyvalg eller gå af. Han gik af, og derefter fik Moderaternas leder, Ulf Kristersson, mulighed for at forsøge at danne en borgerlig regering.

Men han måtte sande, at der ikke var nok opbakning til en sådan. Derfor røg initiativet tilbage til Stefan Löfven, som altså nu igen er tilbage på posten og har præsenteret sin ’nye gamle’ regering.

ritzau