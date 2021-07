Coronakrise forstærker politisk splittelse i Brasilien

Brasiliens stærkt højreorienterede præsident, Jair Bolsonaro, mister mere og mere opbakning i befolkningen på grund af tiltagende vrede over en ineffektiv indsats mod coronasmitte.

I det store sydamerikanske land med over 211 millioner indbyggere er Bolsonaro efter to og et halvt år ved magten klart bagud sin rival ved det kommende præsidentvalg i 2022, viser to meningsmålinger mandag.

Ifølge en måling fra Datafolha ser 51 procent af de brasilianske vælgere med misbilligelse på Bolosonaros handlinger som præsident. Det er en stigning fra 45 procent ved en lignende måling i maj.

Det er første gang, at der er så stor utilfredshed med Bolsonaro, siden han kom til magten i januar 2019.

En anden måling fra XP/Ipespe viser, at 52 procent af de adspurgte finder, at Bolsonaros regering gør ’en dårlig/frygtelig’ indsats.

Utilfredsheden er steget fra 31 procent i oktober, mens en anden coronabølge har hærget landet og fået inflationen til at stige til 8 procent.

Forud for næste års valg har den tidligere venstreorienterede præsident Luiz Inacio Lula da Silva forstærket sin føring over Bolsonaro, viser målingen.

Erklæret beundrer af Trump

Begge mænd ventes at blive de dominerende kandidater ved valget, selv om de endnu ikke har meddelt, at de stiller op.

Bolsonaro, som er en erklæret beundrer af Donald Trump, har på det seneste optrappet sin retorik omkring påstået valgsvindel, og han antyder, at valget næste år kan blive aflyst, hvis valgsystemet ikke ændres.

Bolsonaro har forsøgt at så tvivl om et elektronisk stemmeafgivingssystem i landet. Han er også tidligere kommet med anklager om valgsvindel i 2018, hvor han vandt valget efter anden valgrunde. Han har hævdet, at han skulle have været erklæret vinder efter første runde.

Valget afholdes efter planen i oktober 2022.

Der har været store demonstrationer mod Brasiliens vaccinationskampagne - kun 13 procent er fuldt vaccineret. Over en halv million mennesker - 530.179 - er døde ifølge Johns Hopkins Universitet. Dermed er Brasilien det land, som har haft flest dødsfald med corona efter USA.

»Denne regering har dræbt flere end 500.000 mennesker gennem sine forkerte beslutninger, falske nyheder, løgne og nu også en absurd korruptionsskandale, siger den 47-årige læge Lima Mendes, der deltog i en protest i Rio de Janeiro sidste weekend.

/ritzau/Reuters

