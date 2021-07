Tv-studie evakueret i Holland få dage efter skud mod journalist

Et hollandsk tv-program er lørdag blevet aflyst på grund af trusler, få dage efter at journalisten Peter de Vries blev skudt på åben gade i Amsterdam.

Der er tale om programmet ’RTL Boulevard’, der bliver produceret i et studie i centrum af Amsterdam.

Det var her, Peter R. de Vries var gæst, kort inden at gerningsmænd forsøgte at tage livet af ham, efter at han havde forladt studiet tirsdag aften. Tv-studiet og alle folkene omkring produktionen er lørdag blevet evakueret for en sikkerheds skyld. Det oplyser tv-stationen RTL.

En talsmand for byrådet i Amsterdam bekræfter, at der er blevet fremsat en alvorlig trussel mod programmet, men uddyber ikke, hvad den går ud på.

Justitsminister Ferd Grapperhaus siger på et pressemøde, at politiet har iværksat flere »synlige og usynlige tiltag« for at imødekomme truslen. Han oplyser ikke, hvad de præcist indebærer.

Skudt på åben gade

64-årige Peter R. de Vries blev kort efter skyderiet tirsdag aften hastet til hospitalet i kritisk tilstand. Ifølge flere lokale medier er hans tilstand uændret.

To mænd blev anholdt kort efter attentatforsøget på baggrund af vidneudsagn og kameraovervågning. Der er tale om en 21-årig mand fra Rotterdam og en 35-årig polak, der bor i landsbyen Maurik i det sydøstlige Holland.

Politiet mistænker den 21-årige for at have affyret skuddene mod de Vries. Den 35-årig polak menes at have kørt flugtbilen.

Fredag blev varetægtsfængslingen af de to forlænget med to uger. Hollands politi har endnu ikke givet nogen detaljer om baggrunden for drabsforsøget eller mulige motiver. Men i Holland er personer med tilknytning til landets organiserede kriminalitet blevet beskyldt for at stå bag.

Peter R, de Vries er en af Hollands mest kendte graverjournalister, og han er blevet berømt for sit arbejde med at afsløre den kriminelle underverden.

Han har senest været rådgiver for et nøglevidne i en af de største kriminalsager i Holland de seneste år.

