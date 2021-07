Milliardæren Branson er tilbage fra tur i rummet: »Det her kan virkelig blive en gamechanger«

Eventyreren og milliardæren Richard Branson landede sent søndag eftermiddag i New Mexico i USA efter at have været vægtløs i rummet som den første privatperson i sin egen raket. Rumfart kan i løbet af et par år blive en ny form for ekstremturisme, mener professor fra DTU.